Backhäusle-Tour in Winnenden Sieben Backhäuser, vier Shuttlebusse und viel Duft aus dem Holzofen
Die Winnender Backhäusle-Tour führt am 13. Juni durch sieben Teilorte. Was Besucher erwartet – und wie sie bequem von Backhaus zu Backhaus kommen.
Die Winnender Backhäusle-Tour führt am 13. Juni durch sieben Teilorte. Was Besucher erwartet – und wie sie bequem von Backhaus zu Backhaus kommen.
Der Duft von Holzofenbrot, Salzkuchen und süßen Backwaren liegt am Samstag, 13. Juni, wieder über Winnenden. Von 15 bis 23 Uhr lädt die Stadt zur Backhäusle-Tour ein. Sieben Backhäuser werden an diesem Tag angeheizt: in Hertmannsweiler, Bürg, Baach, Höfen, Birkmannsweiler, Breuningsweiler und Hanweiler.