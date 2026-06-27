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  6. Absolut in Backnangs DNA verankert: das Straßenfest

Traditionsfest Absolut in Backnangs DNA verankert: das Straßenfest

Traditionsfest: Absolut in Backnangs DNA verankert: das Straßenfest
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Eingefleischte Backnanger lassen sich so ziemlich durch nichts vom Traditionsfest ablenken. Nicht umsonst lautet das Motto daher: „Koi Zeit - Stroßafescht“ Foto: Gottfried Stoppel

Zum Auftakt des Backnanger Straßenfests hält Oberbürgermeister Maximilian Friedrich eine launige Rede, spart aber auch nicht mit Kritik an der derzeit angespannten Lage der Kommunen.

Was gilt dem Backnanger gemeinhin als wichtigster Feiertag, womöglich noch vor Weihnachten und Ostern? Richtig, das Straßenfest. Letzerem ordnet der Lokalpatriot so ziemlich alles unter, wie sich aus dem Festmotto „Koi Zeit - Stroßafescht“ zweifelsohne ableiten lässt. Am Freitagabend wurde die große traditionelle Sause offiziell von Oberbürgermeister Maximilian Friedrich angepfiffen. Das mag etwas flapsig klingen für die Eröffnungsrede und den Fassanstich durch das Stadtoberhaupt, aber es passt durchaus in den Duktus der launigen Worte, die Friedrich an die Straßenfestgäste richtete. Denn er bediente sich immer wieder diverser Vergleiche mit der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft.

 

Dabei übte er, wenn auch auf auf humorvolle Weise, Kritik an den mitunter belastenden Gegebenheiten unter denen die Stadt Backnang im Speziellen und die Kommunen im Allgemeinen leiden. Etwa die verkehrliche Situation durch die Arbeiten an der B14 mit ihren unzähligen Umleitungen. Manche Backnanger „kennen fremde Wohngebiete mittlerweile besser als ihr eigenes“, mutmaßt Friedrich. Und beim Backnanger Bahnhof frage man sich angesichts der Deutschen Bahn inzwischen manchmal: „Kommt zuerst der Aufzug – oder überhaupt der nächste Zug – oder die nächste Fußball-WM?“

Traditionsfeste auf dem Streichzettel?

Und der Rathauschef sorgte gar für einen kleinen Schreckmoment, als er die Besucher zum „vielleicht vorerst letzten Backnanger Straßenfest“ begrüßte. Angesichts der Tatsache, dass „90 Prozent der Kommunen derzeit finanziell aus dem allerletzten Loch pfeifen“, stehe ein Traditionsfest im Land ganz schnell nicht mehr auf dem Programm, sondern auf dem Streichzettel. Doch die drohende Panik in der Festgemeinde vermochte Friedrich sogleich zu verhindern. Denn „wir in Backnang sind stur: Ein Versprechen ist ein Versprechen, und wir halten an unserem Straßenfest fest – zur Not erfinden wir das Freibier einfach neu als steuerfreies Kulturgut!“, versprach er.

Erste gute Anzeichen auf Entlastungen der Städte und Gemeinden seien zwar erkennbar, so Friedrich, „aber allein mir fehlt der Glaube“. Warme Worte aus Berlin und Stuttgart bezahlten „weder die notwendige Infrastruktur noch das Fass Bier“. Deshlab wolle Backnang die Gunst der Stunde nutzen und unter den bei der Festeröffnung anwesenden Politikern aus Bund und Land den symbolischen „Straßenfest-Klingelbeutel“ kreisen lassen. Scheine würden bevorzugt, Großspenden diskret behandelt, alle müssten schließlich ihren Beitrag leisten. Wer von den „lieben Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten“ beim Straßenfest mitfeiere, darf Friedrich zufolge „gerne die Zeche mit vorschießen“, so lange die Reformen ausblieben und „die kommunalen Haushalte weiterhin mit Vollgas gegen die Wand gefahren werden“.

Videoschiedsrichter für Container-Standorte

Beim Fußball habe sich der Videoschiedsrichter (VAR) inzwischen etabliert, so Friedrich. Diesen neuen Weg schlage die Stadt Backnang an anderer Stelle ein, nämlich um Fouls durch illegale Müllentsorger an den Containerstandorten zu identifizieren. „Den VAR gibt’s jetzt sogar bei den Containern, um dem wilden Müllproblem endlich Herr zu werden.“

Neben der politischen Prominenz begrüßte Maximilian Friedrich auch die Schlagerkönigin Andrea Berg und ihren Mann Uli Ferber aus dem benachbarten Aspach: „Schön, dass ihr heute da seid – mit euch ist die Chance auf gute Stimmung jedenfalls deutlich höher als auf ein torloses Unentschieden.“

Angesichts der Hitze fasste sich der Oberbürgermeister in seiner Rede freilich kürzer als ursprünglich geplant: „Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Verantwortung.“ Denn je länger er rede, desto größer sei die Gefahr, dass das Bier vor dem Fassanstich seine Betriebstemperatur verliere und die Straßenfestbesucher womöglich dehydrierten: „Das möchte ich weder Ihnen noch dem Bier zumuten.“

So musste am ersten Festabend wahrlich niemand darben. OB Friedrich zeigte sich am Samstagmorgen rückblickend sehr zufrieden mit dem Straßenfest-Start. Trotz der hohen Temperaturen habe sich die Innenstadt gut gefüllt mit Menschen, die gesellig feierten. Eine Alternative gibt es für echte Backnanger ohnehin nicht. Für sie gilt in jedem Fall: „Koi Zeit - Stroßafescht“.

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