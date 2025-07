Zwei junge Männer haben in der Nacht auf Dienstag einen Kirmes-Boxautomat in der Backnanger City aufgebrochen und Geld gestohlen. Danach mussten sie einen herben Schlag hinnehmen.

Chris Lederer 01.07.2025 - 14:58 Uhr

Schwerer Schlag für zwei Übeltäter, die in der Nacht auf Dienstag einen Kirmes-Boxautomaten in der Backnanger Innenstadt (Rems-Murr-Kreis) aufgebrochen haben. Wie die Polizei berichtet, brachen zwei Männer im Alter von 22 Jahren in der Stuttgarter Straße das Münzfach des Automaten auf und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld.