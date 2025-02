13.02.2025 - 09:32 Uhr , aktualisiert am 13.02.2025 - 09:32 Uhr

Behinderung auf B14 durch Baustelle am 13. und 14. Februar

Autofahrer auf der B 14 müssen sich im Bereich des Murrtalviadukts auf Behinderungen einstellen. Während in einer Nacht Ampeln den Verkehr regeln, wird eine Vollsperrung für Rodungsarbeiten nötig. Welche Alternativen gibt es?

Frank Rodenhausen 13.02.2025 - 09:32 Uhr

Autofahrer werden sich auf der B 14 bei Backnang in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen müssen. Grund sind Bauarbeiten auf dem Murrtalviadukt sowie Rodungsmaßnahmen nahe der Anschlussstelle Backnang-West. Während die Betonarbeiten in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar mit einer Ampelregelung durchgeführt werden, erfordert die Rodung am 22. Februar eine ganztägige Sperrung der Fahrtrichtung Schwäbisch Hall.