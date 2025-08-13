Ursprünglich sollte die B 14 bei Backnang für zwei Nächte, vom 12. auf den 13. und von 13. auf den 14. August, voll gesperrt werden. Warum die Maßnahme verkürzt wird, lesen Sie hier.
13.08.2025 - 12:12 Uhr
Eine gute Nachricht für Autofahrer und Autofahrerinnen: Die B 14 bei Backnang (Rems-Murr-Kreis) muss in der kommenden Nacht auf Donnerstag, 14. August, nicht gesperrt werden. Das war ursprünglich geplant gewesen, doch seien die Einhubarbeiten auf dem Murrtalviadukt frühzeitig während der Vollsperrung in der Nacht zum Mittwoch, 13. August, beendet worden, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit.