Ursprünglich sollte die B 14 bei Backnang für zwei Nächte, vom 12. auf den 13. und von 13. auf den 14. August, voll gesperrt werden. Warum die Maßnahme verkürzt wird, lesen Sie hier.

Eine gute Nachricht für Autofahrer und Autofahrerinnen: Die B 14 bei Backnang (Rems-Murr-Kreis) muss in der kommenden Nacht auf Donnerstag, 14. August, nicht gesperrt werden. Das war ursprünglich geplant gewesen, doch seien die Einhubarbeiten auf dem Murrtalviadukt frühzeitig während der Vollsperrung in der Nacht zum Mittwoch, 13. August, beendet worden, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit.

„Da die Arbeiten während der Vollsperrung in der Nacht zum 13. August abgeschlossen werden konnten, entfällt die ursprünglich geplante zweite Vollsperrung in der Nacht vom 13. auf den 14. August“, schreibt das RP.

Während der Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Backnang-Mitte und der Anschlussstelle Backnang-West seien für die Betonage des nördlichen Abschnitts am Überbau der neuen Brücke Träger für das bodengestützte Traggerüst eingehoben worden.

