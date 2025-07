Mit einem ungewöhnlichen Notfall meldet sich eine Mutter bei der Polizei: Ihr kleiner Sohn habe sich im Auto eingeschlossen und komme nicht mehr an den Schlüssel.

red/dpa/lsw 14.07.2025 - 10:58 Uhr

Ein einjähriges Kind hat sich selbst in einem Auto eingeschlossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge hielt den Schlüsselbund in der Hand und verriegelte damit das in Backnang (Rems-Murr-Kreis) abgestellte Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Das Kleinkind habe den Schlüssel auf den Boden fallengelassen und sei nicht mehr herangekommen. Es saß den Angaben zufolge angeschnallt in einer Kinderschale.