Backnang Lebensretter mit Wattestäbchen
Fast 700 Menschen folgen dem Aufruf, sich für den leukämiekranken Notfallsanitäter Dominik Kunzmann bei der DKMS registrieren zu lassen.
Fast 700 Menschen folgen dem Aufruf, sich für den leukämiekranken Notfallsanitäter Dominik Kunzmann bei der DKMS registrieren zu lassen.
Dominik Kunzmann war am Samstag nicht vor Ort. Der Vater zweier Kinder ist zur Chemotherapie im Krankenhaus in Winnenden. Doch der Notfallsanitäter war immer mal wieder live dabei, dank seiner Frau und deren Handykamera. „Wir haben ihn teilnehmen lassen“, sagte Jennifer Kunzmann. Der 44-Jährige erlebte somit aus der Entfernung den großen Erfolg der Aktion mit, die seine Kolleginnen und Kollegen von der Rettungswache Backnang mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert hatten.