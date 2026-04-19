 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Lebensretter mit Wattestäbchen

Backnang Lebensretter mit Wattestäbchen

Backnang: Lebensretter mit Wattestäbchen
1
Deutlich größer erhofft war der Zuspruch bei der Aktion in Backnang. Foto: Eva Herschmann

Fast 700 Menschen folgen dem Aufruf, sich für den leukämiekranken Notfallsanitäter Dominik Kunzmann bei der DKMS registrieren zu lassen.

Dominik Kunzmann war am Samstag nicht vor Ort. Der Vater zweier Kinder ist zur Chemotherapie im Krankenhaus in Winnenden. Doch der Notfallsanitäter war immer mal wieder live dabei, dank seiner Frau und deren Handykamera. „Wir haben ihn teilnehmen lassen“, sagte Jennifer Kunzmann. Der 44-Jährige erlebte somit aus der Entfernung den großen Erfolg der Aktion mit, die seine Kolleginnen und Kollegen von der Rettungswache Backnang mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert hatten.

 

Die Diagnose war ein Schock für alle

Insgesamt haben sich unter dem Motto „Gemeinsam Leben retten“ fast 700 Menschen zwischen 17 und 55 Jahren für die DKMS registrieren lassen. „Die Zahl hat alle unsere Erwartungen und Vorstellungen übertroffen“, sagte Jochen Kehle, der stellvertretende Leiter der Backnanger Rettungswache.

Es begann mit Atembeschwerden, Kopfschmerzen und einem unerklärlichen Krankheitsgefühl. Die Diagnose war ein Schock für alle: Dominik Kunzmann leidet an akuter lymphatischer Leukämie. Seitdem kämpft er, der seit fast 20 Jahren als Notfallsanitäter anderen hilft, um sein Leben. Eine Stammzellenspende könnte ihn retten, doch weltweit gibt es in der DKMS noch keinen genetischen Zwilling für ihn. Um seine Chancen – und die anderer an Blutkrebs Erkrankter – zu erhöhen, legten sich nicht nur die Backnanger Rot-Kreuzler mächtig ins Zeug.

Unsere Empfehlung für Sie

Typisierungsaktion in Backnang: Retter braucht selbst Rettung – DRK startet große Suche nach Stammzellspender

Typisierungsaktion in Backnang Retter braucht selbst Rettung – DRK startet große Suche nach Stammzellspender

Ein Notfallsanitäter aus dem Rems-Murr-Kreis erhält die Schock-Diagnose Blutkrebs. Seine Kollegen starten nun eine Aktion, die ihm und anderen Betroffenen eine Chance geben soll.

Bei schönstem Frühlingswetter herrschte am Samstag rund um die Rettungswache in Backnang Volksfeststimmung mit Hocketse und Fahrzeugschau des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr. Doch die Menschen kamen vor allem wegen Dominik Kunzmann. „In der ersten Stunde hatten wir schon 100 Registrierungen, das ist großartig, gigantisch, überwältigend“, sagte Jochen Kehle. Für insgesamt fast 700 Registrierungen – knapp 400 am Samstag in der Rettungswache und 300 online – habe sich der große Einsatz gelohnt, zog er später zufrieden sein Fazit.

„Es ist schön, dass es so gut angenommen wird“, sagte Jennifer Kunzmann. Auch der VfB Stuttgart, der Lieblingsverein ihres Mannes, habe die Aktion auf seiner Instagram-Seite beworben. Jennifer Kunzmann empfing jede und jeden, der in die Rettungswache kam, mit einem herzlichen Lächeln – und mit Glitzertattoos. „Die Mädels wollten unbedingt etwas für ihren Papa machen.“ Das wollten viele, die Kuchen gebacken hatten, die Gäste bewirteten oder erklärten, wie die Registrierung bei der DKMS funktioniert – mit Scanner, App und Wattestäbchen.

Mit jeder Registrierung wachsen die Hoffnung und die Heilungschancen für Dominik Kunzmann, erklärte Carina Küpper von der DKMS. Rund zehn Prozent der bei der DKMS registrierten Menschen werden einmal Stammzellenspender. Unter den gut 700 Backnanger Neuregistrierungen könnte mehr als eine Handvoll potenzielle Lebensretter sein.

Immer wieder auch Erfolgsgeschichten

Elias Vollmer hat bereits ein Leben gerettet. Der 22-jährige Karlsruher war eineinhalb Jahre bei der DKMS registriert, als der Anruf kam. „Als erstes wurde ich gefragt, ob ich noch immer bereit sei, als Spender zu fungieren, denn ich sei in der engeren Auswahl.“ Weil der Abstrich der Wangenschleimhaut, der für die Registrierung benötigt wird, keine hundertprozentige Sicherheit bietet, musste Elias Vollmer erst zu seinem Hausarzt, der ihm Blut abnahm. Danach stand fest, dass er als Stammzellenspender in Frage kam. „Und zwar für einen Mann, Mitte 30, in den Vereinigten Staaten.“

Zwischen dem Anruf und der Spende seien einige Wochen vergangen, erzählte er. Das Prozedere selbst habe einer Blutspende geähnelt und rund sechs Stunden gedauert. Im August endet die Sperre von zwei Jahren, in denen der Spender und der Beschenkte keinen Kontakt haben können. Ob er den Empfänger seiner Stammzellen treffen wird, weiß Elias Vollmer nicht. „Aber ich weiß, dass ihn meine Stammzellenspende gerettet hat.“ Das freut Jennifer Kunzmann: „Es ist schön, von solchen Fällen zu erfahren.“

Weitere Themen

Backnang: Lebensretter mit Wattestäbchen

Backnang Lebensretter mit Wattestäbchen

Fast 700 Menschen folgen dem Aufruf, sich für den leukämiekranken Notfallsanitäter Dominik Kunzmann bei der DKMS registrieren zu lassen.
Von Eva Herschmann
Rems-Murr-Kreis: Böschung hochgerauscht und gegen Baum gefahren

Rems-Murr-Kreis Böschung hochgerauscht und gegen Baum gefahren

Wegen gesundheitlicher Probleme hat ein 71-Jähriger in Weiler zum Stein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kippte anschließend auf die Seite.
Von Dirk Herrmann
Rems-Murr-Kreis: Immer dieses Gemecker auf dem Kappelberg

Rems-Murr-Kreis Immer dieses Gemecker auf dem Kappelberg

Der Ziegenauftrieb mit Goiser Heiner Negele führt bei schönstem Frühlingswetter von Rommelshausen auf den Fellbacher Hausberg. Dort gibt’s Infos zum Naturschutz – und Ziegenwürstchen.
Von Dirk Herrmann
Waiblingen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Polizeihund

Waiblingen Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Polizeihund

Eine 76-Jährige aus Waiblingen-Neustadt könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei hofft auf Hinweise.
Von Dirk Herrmann
Familie renoviert altes Backhaus: „Fürs geliebte Backhaus“: Von Opa bis Enkel – alle packen in Alfdorf mit an

Familie renoviert altes Backhaus „Fürs geliebte Backhaus“: Von Opa bis Enkel – alle packen in Alfdorf mit an

Timo und Daniela Leitner aus Adelstetten sanieren ihr rund 200 Jahre altes Backhaus. Die Söhne und ein Profi helfen mit. Und ein SWR-Filmteam ist auch noch dabei.
Von Simone Käser
Fellbach: Wochenlange Vollsperrung: Schmidener Bushaltestellen-Umbau geht in den Endspurt

Fellbach Wochenlange Vollsperrung: Schmidener Bushaltestellen-Umbau geht in den Endspurt

In der Gotthilf-Bayh-Straße im Fellbacher Stadtteil Schmiden steht demnächst eine mehrwöchige, vollständige Sperrung an. Außerdem wird eine neue Parkzonenregelung eingeführt.
Von Dirk Herrmann
Einsatz im Rems-Murr-Kreis: Darum kreiste ein Polizeihubschrauber über Waiblingen

Einsatz im Rems-Murr-Kreis Darum kreiste ein Polizeihubschrauber über Waiblingen

Am Samstagmorgen kreiste ein Polizeihubschrauber über Teilen von Waiblingen und Neustadt – auf der Suche nach einer Person.
Von Rebecca Hanke
Kultursommer in Fellbach: Skandinavien-Feeling in Fellbach: 50 Events in drei Monaten erleben

Kultursommer in Fellbach Skandinavien-Feeling in Fellbach: 50 Events in drei Monaten erleben

Der Europäische Kultursommer in Fellbach beginnt am 9. Mai – und der Vorverkauf startet am nächsten Montag. So auch für Wencke Myhres „Wohnzimmerkonzert“ in der Schwabenlandhalle.
Von Dirk Herrmann
Finanzkrise unterm Kappelberg: Frust und Ärger in Fellbach über erhöhte Grundsteuer: „Ich bin entsetzt“

Finanzkrise unterm Kappelberg Frust und Ärger in Fellbach über erhöhte Grundsteuer: „Ich bin entsetzt“

Diverse Bürger reagieren bestürzt auf den Beschluss des Fellbacher Gemeinderats, den Hebesatz auf 285 Punkte zu erhöhen. Manche monieren eine Steigerung „um das Siebenfache“.
Von Dirk Herrmann
Rems-Murr-Kreis: Kontrollaktion im Raum Waiblingen: Polizei findet Drogen und Waffen

Rems-Murr-Kreis Kontrollaktion im Raum Waiblingen: Polizei findet Drogen und Waffen

Bei einer großangelegten Kontrolle im Rems-Murr-Kreis stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Dabei stießen die Beamten auf illegale Substanzen und Waffen.
Von Phillip Weingand
Weitere Artikel zu DKMS Backnang Leukämie Blutkrebs
 
 