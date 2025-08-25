Diverse Anzeigen kommen auf einen 33-jährigen Autofahrer zu, der in Backnang von der Polizei kontrolliert wurde. Eigentlich wurde er nur wegen Handynutzung am Steuer herausgewunken.
25.08.2025 - 16:54 Uhr
Für einen 33 Jahre alten Autofahrer ist es am Montagmittag in Backnang-Maubach (Rems-Murr-Kreis) knüppeldick gekommen. Nach einer Polizeikontrolle wegen der verbotenen Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer warten mehrere weitere Anzeigen auf ihn, die er sich durch sein ungebührliches Verhalten eingehandelt hat.