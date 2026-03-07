Ein 25-Jähriger soll einen Bekannten in einer Moschee in Backnang mit einem Messer verletzt haben. Einen Tag später sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

red/dpa/lsw 07.03.2026 - 13:16 Uhr

Nach einem Messerangriff auf einen Mann in einer Moschee in Backnang (Rems-Murr-Kreis) befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Polizeiangaben zufolge Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. Dieser soll einem 24-Jährigen am Freitagmittag in Backnang mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben und dann geflüchtet sein.