Gleich zwei Autofahrer haben in den vergangenen Tagen im Rems-Murr-Kreis ihren Führerschein abgeben müssen. In beiden Fällen war nicht nur Alkohol im Spiel, beide Fahrer hatten auch jeweils exakt die gleichen Promillewerte.

Zwei Autofahrer sind in den vergangenen Tagen im Kreisgebiet mit zu viel Alkohol am Steuer ihrer Fahrzeuge von der Polizei erwischt worden. Bei beiden ergab ein Alkoholtest exakt den gleichen Wert: 1,2 Promille.

Ein 44-Jähriger flog am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei einer Polizeikontrolle in der Backnanger Eichendorffstraße auf. Weil er deutlich nach Alkohol roch, machten die Ordnungshüter einen Atemtest und behielten den Führerschein gleich ein.

Das gleiche Schicksal ereilte auch einen 48-Jährigen ein paar Stunden zuvor, am Mittwochabend bei Plüderhausen. Sein Alkoholkonsum hat indes zuvor gravierendere Folgen gehabt. Der Mann, der mit seinem Wagen auf der B 29 in Richtung Stuttgart unterwegs war, richtete einen nicht unerheblichen Schaden an. Er hatte zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender 55-Jähriger seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste, und war diesem aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand.