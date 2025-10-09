Nach dem erneuten Chaos auf der Murrbahn spricht der Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich (Grüne) von einem Systemversagen. CDU-Bundestagsabgeordnete wenden sich direkt an die Bahnchefin.
09.10.2025 - 06:02 Uhr
Die Murrbahn steht sinnbildlich für vieles, was auf der Schiene schiefläuft: Verspätungen, überfüllte Züge, fehlende Ausbauten. Am vergangenen Wochenende eskalierte die Lage erneut – ein Brand auf dem Bahnbetriebsgelände in Crailsheim sorgte für eine Vollsperrung. Die Folge: Hunderte Reisende saßen stundenlang fest, ohne Informationen, ohne Alternativen, ohne Ansprechpartner.