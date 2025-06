Bisher sind der Polizei zwei Fälle von Trickdiebstahl am Samstag gemeldet worden – die Ermittler vermuten aber, dass es noch mehr Menschen so ergangen sein könnte, wie zwei hilfsbereiten Passanten in Backnang und Winnenden (Rems-Murr-Kreis), die Anzeige erstattet haben.

In Backnang hatte demnach am Samstag gegen 9 Uhr ein unbekannter Mann ein älteres Ehepaar am Tiefgarageneingang in der Straße Im Biegel angesprochen. Er wollte eine Zwei-Euro-Münze wechseln lassen, weshalb die 81-jährige Frau ihren Geldbeutel zückte. Während sie nach Kleingeld suchte, griff der Mann selbst in ihren Geldbeutel, angeblich um den Wechselvorgang zu beschleunigen. Erst einige Zeit später fiel der Frau auf, dass ihr mehrere Hundert Euro aus dem Geldbeutel gestohlen worden waren.

Der Mann, der gebrochen Deutsch sprach, wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben, er hat eine kräftige Statur ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat ein rundliches Gesicht, schwarze Haare, einen Oberlippenbart und ein auffallend lückenhaftes Gebiss. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einem hellen T-Shirt.

Auch in Winnenden ein Trickdiebstahl

In Winnenden kam es zu einem ähnlichen Diebstahl, hier war ein 85 Jahre alter Mann betroffen. Er wurde gegen 11.30 Uhr am Zugang zum Parkhaus in der Kanalstraße in Winnenden von einem Mann angesprochen, der ihn ebenfalls darum bat, ein Zwei-Euro-Stück gewechselt zu bekommen. Während der 85-Jährige in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, trat der unbekannte Mann sehr nah an ihn heran und entwendete nach den Angaben der Polizei dabei unbemerkt mehrere Hundert Euro aus dem hinteren Fach des Geldbeutels.

Da in beiden Fällen die Vermutung besteht, dass sowohl in Backnang als auch in Winnenden noch weitere Passanten von den Tätern angesprochen wurden, werden diese gebeten, sich mit dem jeweils zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.