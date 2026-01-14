Beim Versuch zu wenden, rammt ein Autofahrer in Backnang-Maubach ein Fahrrad und eine Hauswand – und hinterlässt unbeabsichtigt einen entscheidenden Hinweis.

Im Kapruner Weg in Backnang‑Maubach (Rems-Murr-Kreis) hat ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit zwischen 16.40 und 18.15 Uhr bei einer missglückten Wendemanöver‑Attacke nicht nur ein Fahrrad und eine Hauswand ramponiert, sondern sich am Ende auch selbst verraten. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, stieß der bislang unbekannte Fahrer eines VW beim Manövrieren gegen einen Fahrradständer, in dem ein Rad gesichert war, und anschließend gegen die angrenzende Fassade.

Der Schaden: rund 3200 Euro – und ein verlorenes VW‑Markenemblem. Dieses kleine Abzeichen, am Unfallort sichergestellt, könnte nun den entscheidenden Hinweis auf den Flüchtigen liefern. Die Polizei vermutet, dass der Verlierer des Logos bei der Kollision so abrupt weiterfuhr, dass das Emblem am Boden liegen blieb.

Fahrer flüchtet, doch die Polizei hat eine Spur

Statt zu stoppen, setzte der Fahrer seine Fahrt fort – eine klassische Unfallflucht, wie die Ermittler es nennen. Doch das zurückgelassene Fahrzeugteil lässt nun zumindest erahnen, in welcher Fahrzeugklasse der Verursacher unterwegs war.

Das Polizeirevier Backnang bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer und seinem Auto geben können, sich unter Telefon 07191/9090 zu melden.