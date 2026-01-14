Beim Versuch zu wenden, rammt ein Autofahrer in Backnang-Maubach ein Fahrrad und eine Hauswand – und hinterlässt unbeabsichtigt einen entscheidenden Hinweis.
14.01.2026 - 08:52 Uhr
Im Kapruner Weg in Backnang‑Maubach (Rems-Murr-Kreis) hat ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit zwischen 16.40 und 18.15 Uhr bei einer missglückten Wendemanöver‑Attacke nicht nur ein Fahrrad und eine Hauswand ramponiert, sondern sich am Ende auch selbst verraten. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, stieß der bislang unbekannte Fahrer eines VW beim Manövrieren gegen einen Fahrradständer, in dem ein Rad gesichert war, und anschließend gegen die angrenzende Fassade.