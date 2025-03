Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitag einer Tankstellen-Angestellten in Backnang-Waldrems eine Ohrfeige gegeben hat. Die 22-Jährige war mit dem Mann in Streit geraten.

Jürgen Veit 21.03.2025 - 15:26 Uhr

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Körperverletzungsdelikts, das am Freitag in einer Tankstelle in Backnang-Waldrems (Rems-Murr-Kreis) begangen worden sein soll. Laut dem Bericht der Polizei weigerte sich ein unbekannter Kunde, in der Tankstelle in der Donaustraße sein Getränk zu bezahlen. Daraufhin sei der Mann mit einer 22-jährigen Angestellten in Streit geraten, in dessen Verlauf er dieser eine Ohrfeige gegeben habe.