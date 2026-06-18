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Backnang-West B 14: Nächste Sperrung kommt praktisch über Nacht

Backnang-West: B 14: Nächste Sperrung kommt praktisch über Nacht
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Die provisorische Auffahrt auf die B14 in Richtung Schwäbisch Hall bei Backnang-West wird von Freitagfrüh an geschlossen. Foto: Frank Rodenhausen

Das Regierungspräsidium kündigt am Donnerstagnachmittag eine neue Sperrung an der Anschlussstelle Backnang-West an. Bereits am Freitagmorgen wird die Zufahrt auf die B14 geschlossen.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Kaum scheint sich die Verkehrslage rund um die Großbaustelle an der B14 etwas zu beruhigen, folgt die nächste Einschränkung. Und die kommt überraschend schnell: Erst am Donnerstagnachmittag hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine neue Sperrung an der Anschlussstelle Backnang-West bekannt gegeben. Bereits am Freitag um 9 Uhr wird die provisorische Auffahrt auf die B14 in Richtung Schwäbisch Hall geschlossen.

 

Für Pendler, Berufskraftfahrer und Anwohner bleibt damit kaum Zeit, sich auf die geänderte Verkehrsführung einzustellen. Umso mehr, weil die Maßnahme nicht nur wenige Tage dauern soll. Nach Angaben der Behörde wird die Sperrung voraussichtlich bis Ende 2026 bestehen bleiben. Während sich viele Autofahrer gerade erst an die jüngsten Änderungen im Baustellenbereich gewöhnt haben, müssen sie nun erneut umplanen.

Anschlussstelle soll entlastet werden

Betroffen ist die provisorische Auffahrt auf die B14 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Als Grund nennt das Regierungspräsidium das derzeit hohe Verkehrsaufkommen. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde habe man sich für die Sperrung entschieden, um die Anschlussstelle Backnang-West zu entlasten.

Künftig werden Fahrzeuge aus Richtung Aspach und von der A81 über den Dresdener Ring und die Sulzbacher Straße umgeleitet. Dieselbe Strecke müssen auch Autofahrer aus Backnang nutzen, die auf die B14 Richtung Schwäbisch Hall fahren wollen. Der Verkehr auf der Bundesstraße selbst bleibt von den Änderungen unberührt.

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Welche Auswirkungen die neue Verkehrsführung auf die betroffenen Straßen haben wird, bleibt abzuwarten. Vor allem auf dem Dresdener Ring und im Bereich der Sulzbacher Straße dürfte das Verkehrsaufkommen jedoch weiter steigen. Gerade in den Hauptverkehrszeiten könnte sich die zusätzliche Belastung bemerkbar machen.

Baustelle prägt den Verkehr seit Monaten

Die neue Sperrung ist der nächste Eingriff im Zuge des Ausbaus der B14. Seit Monaten bestimmen Baustellen, Umleitungen und Vollsperrungen den Verkehr im Raum Backnang. Die Großbaustelle an der Anschlussstelle Backnang-West gehört zu den wichtigsten Abschnitten des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße.

Der Ausbau der B14 bei Backnang bringt einige Nebenwirkungen mit sich. Foto: Gottfried Stoppel

Erst Ende Mai war die B14 für mehrere Tage komplett gesperrt. Damals hatte die Stadt vor erheblichen Belastungen gewarnt. Rund 28.000 Fahrzeuge nutzen den Abschnitt täglich, darunter etwa 3000 Lastwagen. Zeitweise wurde sogar ein „Verkehrschaos“ befürchtet. Zwar blieben die schlimmsten Befürchtungen aus, doch die zusätzlichen Verkehrsströme brachten mehrere Knotenpunkte im Stadtgebiet an ihre Belastungsgrenzen.

Kritik an kurzfristiger Information

Zuletzt liefen die Arbeiten an der Anschlussstelle Backnang-West. Anfang Juni wurde die alte Brücke über die Aspacher Straße abgerissen, anschließend begannen die Arbeiten an den Widerlagern. Im Zuge des Projekts entstehen eine neue Verkehrsführung, neue Auf- und Abfahrtsrampen sowie ein neues Brückenbauwerk. Ziel ist es, die Verkehrsabläufe künftig leistungsfähiger und sicherer zu gestalten.

Dass ein Bauprojekt dieser Größenordnung Einschränkungen mit sich bringt, ist wenig überraschend. Für Diskussionen dürfte diesmal vielmehr die kurzfristige Information sorgen. Für viele Pendler beginnt der Freitag damit nicht nur mit einem Umweg. Sondern auch mit der Frage, warum eine Sperrung mit Auswirkungen bis zum Jahresende praktisch über Nacht angekündigt wird.

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