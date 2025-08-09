Die zweite Auflage des Backnanger Sommernachtskinos im Hof der Schickhardt-Realschule präsentiert bis Dienstag großes Kino unterm Nachthimmel.
09.08.2025 - 16:28 Uhr
Mit Lichterketten und einem fünf auf zehn Meter großen Airscreen – einer Kinoleinwand aufgepumpt mit Luft – wird aus dem Hof der Schickhardt-Realschule in Backnang ein Freiluftkinosaal. Nach der Premiere des Open-Air-Kinos im vergangenen Jahr vor der Tennishalle der TSG Backnang sind die Kinomacher vom Traumpalast mitten in die Stadt umgezogen und präsentieren bis Dienstag, 12. August, einen bunten Filmreigen im Schulhof.