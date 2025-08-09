Mit Lichterketten und einem fünf auf zehn Meter großen Airscreen – einer Kinoleinwand aufgepumpt mit Luft – wird aus dem Hof der Schickhardt-Realschule in Backnang ein Freiluftkinosaal. Nach der Premiere des Open-Air-Kinos im vergangenen Jahr vor der Tennishalle der TSG Backnang sind die Kinomacher vom Traumpalast mitten in die Stadt umgezogen und präsentieren bis Dienstag, 12. August, einen bunten Filmreigen im Schulhof.

„Drachenzähmen leicht gemacht“ erzählt über die Freundschaft eines Wikinger-Jungen mit einem Drachen. Foto: Copyright 2025 Universal Studios

Logistische Gründe und die zentralere Lage hätten den Ausschlag für den Standortwechsel gegeben, erklärt Carolin Roth, Theaterleiterin im Traumpalast Backnang. An neuer Stätte präsentieren sie und ihr Team das zweite Sommernachtskino mit vier aktuellen Kinofilmen und einem Klassiker. Nach dem Start mit Carolin Herfurths „Wunderschöner“, den am Freitag 150 Kinofans sahen, folgt an diesem Samstag „Drachenzähmen leicht gemacht“, der Realfilm-Remake der Animationsfilmreihe über die Freundschaft eines Wikinger-Jungen mit einem Drachen.

Am Sonntag läuft „Der Spitzname“, eine Komödie von Sönke Wortmann, bei der eine Familie für eine Hochzeit in den Tiroler Alpen zusammenkommt und sich bald mitten im Chaos befindet. Am Montag kämpfen im Thriller „Konklave“ mächtige Kardinäle mit Intrigen und Verrat um die Papstkrone. Den Abschluss am Dienstag macht der legendäre Tanzfilm „Dirty Dancing“.

Ein Mädels-Kinoabend und eine Reise in die Vergangenheit

Eine Gruppe von neun Frauen aus Aspach, Rillinghausen und Kirchberg sind am Freitag in den Schulhof gekommen. Fünf davon hat nicht nur „Wunderschöner“, der Film über Beziehungen und Selbstbestimmung, hergelockt, sondern auch der Ort des Geschehens. Sie haben im Jahr 2000 an der Schickhardt-Realschule ihre Mittlere Reife gemacht, erzählen sie, und verbinden den Mädels-Kinoabend mit einer Reise in die Vergangenheit. „Ich habe durch die Eingangstür gespickt, die Fliesen sind immer noch die gleichen wie früher“, sagt eine grinsend.

