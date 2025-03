Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 33-jähriger Backnanger verantworten, der möglicherweise in einem Zentrum für Psychiatrie untergebracht wird.

Henning Maak 31.03.2025 - 15:00 Uhr

Der kräftige Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts lächelt und nickt allen Anwesenden zu, als er in den Gerichtssaal geführt wird. Doch es gibt auch eine andere Seite an ihm, die er unumwunden einräumt. Im vergangenen Jahr hat er drei Frauen und einen Mann im Zentrum für Psychiatrie sexuell belästigt, zudem vier Menschen in Backnang mehr oder weniger schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm insgesamt acht Taten der sexuellen Belästigung, einfachen und schweren Körperverletzung vor. „Diese Taten habe ich begangen. Es tut mir leid und war keine böse Absicht, mir ging es in der Zeit nicht gut“, erklärte der 33-Jährige zu Beginn des Prozesses.