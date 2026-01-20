Ein Neunjähriger will seine Mutter davon überzeugen, dass er Fieber hat - und kommt dabei auf eine nicht ganz ungefährliche Idee.

dpa 20.01.2026 - 13:44 Uhr

Schwandorf - Um seine Mutter davon zu überzeugen, dass er krank ist, hat ein neun Jahre alter Junge in der Oberpfalz ein Thermometer in den Backofen gelegt - kurze Zeit später ist es darin explodiert. Auf rund 200 Grad sei der Backofen voreingestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Vorfall in Schwandorf berichtet.