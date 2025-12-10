Der Run auf die Tickets für die Backstreet Boys in Düsseldorf 2026 dürfte groß werden. So kommen Fans früher an Karten.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Obwohl die Backstreet Boys im September und Oktober 2026 gleich sechsmal in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auftreten, ist damit zu rechnen, dass die Tickets schnell vergriffen sind. Es sind die ersten Shows der Gruppe seit 2014 in Deutschland und zugleich die einzigen Auftritte in Europa im kommenden Jahr. Wer beim regulären Verkauf nicht leer ausgehen möchte, kann die folgenden Vorverkaufsphasen nutzen.

 

Backstreet Boys: Hier kommt man früher an Tickets

Es gibt mehrere Möglichkeiten, vor dem offiziellen Verkaufsstart an Tickets zu kommen:

  1. Vibee-Presale am 11. Dezember, 10 Uhr: Tickets gibt es hier nur als Travel-Packages, die Hotel oder Anreise enthalten. Entsprechend höher fallen die Preise aus.
  2. Fanclub-Presale am 11. Dezember, 12 Uhr: Mitglieder des offiziellen Fanclubs können bereits zu diesem Zeitpunkt Tickets kaufen. Die Anmeldung ist noch über die offizielle Webseite möglich, kostet jedoch 60 US-Dollar pro Jahr.
  3. Telekom-Presale über MagentaMusik am 11. Dezember, 12 Uhr: Telekom-Kunden erhalten hier Prio-Tickets.
  4. Artist-Presale am 12. Dezember, 12 Uhr: Die Anmeldung erfolgt über diesen Link. Für den Ticketkauf ist ein Ticketmaster-Account erforderlich.

Wer die frühen Vorverkaufsphasen verpasst, muss trotzdem nicht warten, bis alle Karten weg sind. Am 13. Dezember um 12 Uhr startet der reguläre Vorverkauf über Ticketmaster. Die endgültige, größte Verkaufswelle folgt dann am 15. Dezember um 12 Uhr mit dem offiziellen Verkaufsstart. Spätestens zu diesem Zeitpunkt gehen alle noch verfügbaren Ticketkontingente in den freien Verkauf.