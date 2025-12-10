Der Run auf die Tickets für die Backstreet Boys in Düsseldorf 2026 dürfte groß werden. So kommen Fans früher an Karten.

Lukas Böhl 10.12.2025 - 08:17 Uhr

Obwohl die Backstreet Boys im September und Oktober 2026 gleich sechsmal in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auftreten, ist damit zu rechnen, dass die Tickets schnell vergriffen sind. Es sind die ersten Shows der Gruppe seit 2014 in Deutschland und zugleich die einzigen Auftritte in Europa im kommenden Jahr. Wer beim regulären Verkauf nicht leer ausgehen möchte, kann die folgenden Vorverkaufsphasen nutzen.