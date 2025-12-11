Ende September 2026 kommen die Backstreet Boys für mehrere Shows nach Deutschland. So viel kosten die Karten für die Shows.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Die Backstreet Boys treten am 25., 26., 27., 29. und 30. September sowie am 2. Oktober 2026 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf. Insgesamt stehen damit sechs Termine auf dem Programm. Es sind die einzigen Europa-Shows der Band im Jahr 2026. Entsprechend groß dürfte das Interesse aus dem In- und Ausland sein. → Lesen Sie auch: So kommt man früher an Tickets für die Backstreet Boys.

 

Wie viel kosten die Tickets?

Die Tickets für die Backstreet Boys liegen je nach Kategorie in einem breiten Preisrahmen. Die Tickets für den Stehplatz kosten zwischen 125,50 und 194,50 Euro, während die Tickets für Sitzplätze zwischen 96,75 und 211,75 Euro liegen. Ein Aisle Seat (Gangplatz) kostet 111,75 bis 226,75 Euro. Das Platin-Ticket bewegt sich preislich zwischen 129,46 und 449,42 Euro. Deutlich teurer sind die Hospitality-Varianten: Das Hospitality Package mit Business Seats kostet 406,25 Euro, das Hospitality Package mit Business Seats am Gang 421,25 Euro. Alle Preise beinhalten bereits die Servicegebühren, inklusive einer Buchungsgebühr von 2,50 Euro pro Ticket.