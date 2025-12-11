Ende September 2026 kommen die Backstreet Boys für mehrere Shows nach Deutschland. So viel kosten die Karten für die Shows.

Lukas Böhl 09.12.2025 - 10:42 Uhr

Die Backstreet Boys treten am 25., 26., 27., 29. und 30. September sowie am 2. Oktober 2026 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf. Insgesamt stehen damit sechs Termine auf dem Programm. Es sind die einzigen Europa-Shows der Band im Jahr 2026. Entsprechend groß dürfte das Interesse aus dem In- und Ausland sein. → Lesen Sie auch: So kommt man früher an Tickets für die Backstreet Boys.