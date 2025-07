Bei Lieken eskaliert der Tarifkonflikt: Die Gewerkschaften sind entrüstet über eine ungewöhnliche Strafaktion des namhaften Brot- und Backwaren-Herstellers.

Matthias Schiermeyer 21.07.2025 - 14:30 Uhr

Der Tarifkonflikt der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg und Hessen läuft bei einem führenden Hersteller, Lieken, am Standort Crailsheim völlig aus dem Ruder: Die Arbeitgeberseite hätte nach einem 24-stündigen Warnstreik am Freitag am Samstagmorgen die Belegschaft von Samstag, 6 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr ausgesperrt, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Dies sei eine „historische Eskalation“ durch das Unternehmen und den Arbeitgeberverband Deutscher Großbäckereien, „wie es sie im Geltungsbereich dieses Flächentarifvertrags noch nie gegeben hat“.