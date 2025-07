Ein 38-Jähriger lässt sich unbemerkt im Lager einer Tankstelle einschließen, um an Hochprozentiges zu kommen. Zuerst flüchtet er. Doch dann kehrt er zurück und trifft auf den Besitzer.

red/dpa/lsw 15.07.2025 - 12:14 Uhr

Ein 38-Jähriger hat sich unbemerkt in einer Tankstelle in Bad Buchau (Kreis Biberach) einschließen lassen, um Schnaps zu stehlen. Nach Ladenschluss habe sich der 28-jährige Einbrecher am Montagabend im Lager versteckt, teilte die Polizei mit. Er griff zur Flasche und flüchtete. Später kehrte der Mann stark betrunken in den Lagerraum zurück, wo er auf den Besitzer der Tankstelle stieß.