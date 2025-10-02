Ein Mann kommt beim Abbiegen von der Fahrbahn an und fährt gegen eine Mauer. Die Polizei ordnet aufgrund des Verdachts auf Drogeneinfluss eine Blutentnahme an.

Volontäre: Rouven Spindler (rsp)

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Das teilt eine Sprecherin der Polizei mit, die von einem Totalschaden von schätzungsweise 30 000 Euro spricht. Der 27-jährige Beifahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.

 

Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Peugeot auf der König-Karls-Brücke in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs und wollte dann nach rechts in die Mercedesstraße fahren. Dabei ist er laut der Polizeisprecherin um 3.15 Uhr aber „mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ nach links abgekommen und mit einer Mauer kollidiert.

Verdacht auf Drogeneinfluss beim Fahrer

Weil beim Fahrer der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, musste er sich nach Angaben der Sprecherin einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein sei ebenfalls beschlagnahmt worden. Nach den polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen worden.