Ein Mann kommt beim Abbiegen von der Fahrbahn an und fährt gegen eine Mauer. Die Polizei ordnet aufgrund des Verdachts auf Drogeneinfluss eine Blutentnahme an.

Rouven Spindler 02.10.2025 - 08:34 Uhr

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Das teilt eine Sprecherin der Polizei mit, die von einem Totalschaden von schätzungsweise 30 000 Euro spricht. Der 27-jährige Beifahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.