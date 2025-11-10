Ein 63-jähriger Mann wird am Samstag am Bahnhof Bad Cannstatt mit einer Weinflasche angegriffen. Der Täter entkommt unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Samstagmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war ein 63-jähriger Reisender gegen 13 Uhr dabei, mit seinem E-Roller eine S-Bahn der Linie S1 zu verlassen. Er soll einen bislang unbekannten Mann, der offenbar einsteigen wollte, gebeten haben, etwas Platz zu machen.

Kurz nachdem der 63-Jährige ausgestiegen war, schlug der Unbekannte ihm nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt von hinten eine Weinflasche auf den Kopf und flüchtete daraufhin über den Treppenabgang in unbekannte Richtung.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Der verletzte Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen Rucksack getragen haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de.