Ein 63-jähriger Mann wird am Samstag am Bahnhof Bad Cannstatt mit einer Weinflasche angegriffen. Der Täter entkommt unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
10.11.2025 - 13:36 Uhr
Am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Samstagmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war ein 63-jähriger Reisender gegen 13 Uhr dabei, mit seinem E-Roller eine S-Bahn der Linie S1 zu verlassen. Er soll einen bislang unbekannten Mann, der offenbar einsteigen wollte, gebeten haben, etwas Platz zu machen.