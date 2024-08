Am Freitagnachmittag übersieht ein 39-Jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen in Bad Cannstatt ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Fahrer des BMW wird verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

nse 02.08.2024 - 17:02 Uhr

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Mercedes- und einem BMW-Fahrer ist es am Freitagnachmittag in der Deckerstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.