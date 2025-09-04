An Hitzetagen sorgt der Fontänenbrunnen auf dem Cannstatter Marktplatz seit 2018 für ein bisschen Abkühlung. Eigentlich – dieses Jahr war er versiegt. Das sind die Gründe.

Der heiße Sommer ist fast vorüber, könnte man sagen. Und Brunnen wie der Fontänenbrunnen auf dem Cannstatter Marktplatz hätten an den ganz heißen Tagen für Erfrischung sorgen können. Doch das war nicht der Fall. Warum? Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin der Stadt mit, dass ein technisches Problem vorliege, dessen Behebung aufwendig sei. Deshalb habe der Brunnen in dieser Brunnensaison nicht in Betrieb gehen können. Genauere Angaben zu dem Problem macht sie nicht.

Das Thema beschäftigt auch die CDU-Bezirksbeiratsfraktion in Bad Cannstatt. Sie hatte bereits am 9. Juli einen Antrag gestellt. Doch bis Ende August hatte die Verwaltung noch keine Antwort parat. Der Fraktionssprecher Roland Schmid und die Bezirksbeirätin Andrea Enzesberger hoben hervor, dass der Brunnen nicht nur zur Aufenthaltsqualität des Platzes beitrage, sondern auch ein beliebter Spiel- und Abkühlungsort sei. Sie forderten zudem ein Hinweisschild, dass er nicht mit Trinkwasser gespeist werde, um Missverständnisse und eventuelle gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Schmid erklärte nun, dass er inzwischen eine Antwort des Bezirksvorstehers habe, dass es ein technisches Problem gebe, etwas umgebaut werden müsse, was mit der Wasserqualität zu tun habe und die Ausschreibung zur Reparatur laufe.

Auch in Stuttgart gibt es immer mehr öffentliche Wasserspender. Aus ihnen fließt Trinwasser. Bei den Brunnen ist das nicht immer der Fall. Foto: imago/Winfried Rothermel

Fontänenbrunnen in Cannstatt: Kosten beim Bau verdoppelt

Zudem forderten die Antragssteller die Stadtverwaltung auf, geeignete Maßnahmen zu prüfen und zu ergreifen, um den dauerhaften und zuverlässigen Betrieb des Fontänenbrunnens insbesondere während der Sommermonate sicherzustellen. In Zeiten zunehmender Hitzetage in Folge des Klimawandels sind frei zugängliche Wasserspiele ein niederschwelliges Angebot zur Abkühlung im öffentlichen Raum. Die langfristige Funktionsfähigkeit solcher Anlagen ist daher von besonderer Bedeutung – sowohl unter sozialen als auch unter stadtklimatischen Gesichtspunkten.

Im Zuge der anstehenden Reparaturarbeiten nehme das Tiefbauamt gleichzeitig auch eine Sanierung vor, um den Brunnen instand zu setzen und ihn dann wieder zuverlässig betreiben zu können, teilt die Stadt nun weiter mit.

Der Brunnen war 2018 nach längerer Vorlaufzeit fertig gestellt worden. Angesichts der Kosten von rund 500 000 Euro hatte das Brunnenprojekt im Vorfeld auch Kritiker auf den Plan gerufen. Auch der Bezirksbeirat war überrascht, als er damals von einer Verdoppelung der Kosten erfuhr. Mittlerweile wird angesichts der immer heißer werdenden Sommer die Kühle und Erfrischung des Brunnens genossen.

Fontänenbrunnen in Bad Cannstatt: 2020 aus Kostengründen ausgeschaltet

Bereits 2020 sorgte der Brunnen für Diskussionen, weil er nicht lief. Damals war die Pandemie schuld dran. Die Stadt hatte im Juni 2020 aus Spargründen den Betrieb von 40 bis 50 teuren Wasserspendern in Stuttgart eingeschränkt.

Wann der Fontänenbrunnen nun wieder in Betrieb geht, ließ die Sprecherin offen.