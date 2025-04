Ein 26 -jähriger Fußgänger stößt am Dienstag in Bad Cannstatt einen 58-jährigen Radfahrer und verletzt diesen leicht. Der Fußgänger wird von der Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen.

Philip Kearney 30.04.2025 - 14:09 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Dienstagmorgen in der Hofener Straße in Bad Cannstatt einen 58 Jahre alten Radfahrer gestoßen haben. Wie die Polizei berichtet, war der 58-Jährige gegen 5.25 Uhr in der Hofener Straße mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg unterwegs.