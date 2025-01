In Bad Cannstatt bezahlt ein Mann am Montagmorgen in einer Tankstelle offenbar mit Falschgeld. Eine Mitarbeiterin alarmiert daraufhin die Polizei. Polizeibeamte nehmen den 48-Jährigen am Abend fest.

Philip Kearney 29.01.2025 - 16:02 Uhr

Polizeibeamte haben am Montag einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Wie die Polizei berichtet, kaufte der 48-Jährige gegen 6.20 Uhr in einer Tankstelle an der Nürnberger Straße ein und soll dabei mit einem gefälschten Hundert-Euro-Schein bezahlt haben.