Julia Hawener 05.08.2024 - 15:06 Uhr

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonntag am Bad Cannstatter Bahnhof auf das außen gelegene Trittbrett eines anfahrenden Regionalzuges gestiegen und einige Meter mitgefahren. Der Lokführer musste den Zug laut Polizei per Schnellbremsung stoppen.