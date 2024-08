Am Bahnhof in Bad Cannstatt bedroht ein Mann am Freitagmorgen mehrere Reisende mit einem Schraubenzieher. Die Polizei sucht Zeugen.

Maria Fischer Melanie 26.08.2024 - 15:15 Uhr

Am Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Bad Cannstatt mehrere Personen bedroht. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Unbekannte gegen 7.45 Uhr am Bahnsteig 7 auf, als er plötzlich einen seiner Schuhe auszog und mit einem Schraubenzieher herumhantierte.