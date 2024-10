Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag einen 27-jährigen Mann und seine 20-jährige weibliche Begleitung vorläufig festgenommen, die sich geweigert haben sollen, ihre Taxifahrt und die Reinigungskosten zu bezahlen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 66 Jahre alte Taxifahrer die beiden gegen 0.30 Uhr vom Cannstatter Wasen in ein Hotel in Feuerbach. Im Bereich der Pragstraße übergab sich der 27-Jährige offenbar in das Taxi. Als der Taxi-Fahrer Fahrtkosten und Reinigungskosten erhob, sollen die beiden Fahrgäste ihn geschlagen und getreten haben, bevor sie in Richtung Neckarvorstadt flüchteten.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 27-Jährigen und die 20-Jährige in der Brückenstraße fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß.