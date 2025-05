Stau bei der Anreise, Gedränge im Ziel, lange Wartezeiten und Regen: Beim Stuttgart-Lauf lief nicht alles rund. Die Organisatoren blicken dennoch zufrieden auf das Event zurück.

Marie Part 26.05.2025 - 19:23 Uhr

Mit hochrotem Kopf trifft ein Läufer verspätet am Start ein. Während die meisten Teilnehmer schon längst unterwegs sind, startet er alleine in den Halbmarathon des Stuttgart-Laufs – sichtlich erschöpft, noch bevor sein Rennen überhaupt begonnen hat. Der Grund: dichter Verkehr in Bad Cannstatt, der am Sonntagmorgen einzelne Teilnehmende ausbremste. Wer nicht früh genug losfuhr, steckte im Stau – und kämpfte sich unter Zeitdruck zum Start.