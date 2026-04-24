Bad Cannstatt wird am Wochenende zum Hotspot. Frühlingsfest, VfB-Heimspiel und Konzerte bei bestem Frühlingswetter garantieren Feierlaune für voraussichtlich mehr als 100.000 Besucher.

In Stuttgart ist nichts los? Von wegen! Wer gerne mit der Familie, Freunden und Fremden das Leben feiern will, der ist am Wochenende in Bad Cannstatt genau richtig. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie viel dort los sein und welche Stimmung dort herrschen wird, gab es bereits am Donnerstag, als der VfB Stuttgart parallel zum Stuttgarter Frühlingsfest in der MHP-Arena gegen den SC Freiburg spielte.

Noch deutlich voller – und nicht weniger ausgelassen – dürfte es im Neckarpark an diesem Wochenende werden. Denn über das Wochenende werden mehr als Hunderttausend Besucher in Bad Cannstatt erwartet. Das Frühlingsfest, das VfB-Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag sowie Konzerte in der Porsche-Arena und Schleyer-Halle locken die Massen an.

Sonne und bis zu 22 Grad am Wochenende in Stuttgart

Und das Wetter spielt auch mit. Sonne und Temperaturen von bis zu 22 Grad werden am Wochenende in Stuttgart erwartet. Da schmeckt das ein oder andere Kaltgetränk gleich doppelt so gut – besonders mit Blick auf die bevorstehende, kurze Arbeitswoche, denn am nächsten Freitag ist bekanntlich Tag der Arbeit.

Am Wochenende noch nichts vor? Dann ab nach Cannstatt! Und wenn Sie den Weg nicht wissen sollten, folgen Sie einfach den gut gelaunten Menschenmassen. Denn die kennen an diesem Wochenende in Stuttgart nur ein Ziel: den Neckarpark.