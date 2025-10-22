Bad Cannstatter Merdijan Neziri Kickbox-Karriere für den verstorbenen Opa
Der Bad Cannstatter Merdijan Neziri erleidet am Tag seines ersten Kampfes einen Schicksalsschlag. Seitdem ist er mit spezieller sportlicher Motivation unterwegs.
Der Bad Cannstatter Merdijan Neziri erleidet am Tag seines ersten Kampfes einen Schicksalsschlag. Seitdem ist er mit spezieller sportlicher Motivation unterwegs.
Merdijan Neziri sitzt am Vorabend seines ersten wettbewerbsmäßigen Kickbox-Kampfes vor Publikum mit seinem Opa in dessen Wohnung zusammen. Es ist der 3. Oktober dieses Jahres, der Tag der Deutschen Einheit. Sie trinken einen Kaffee und essen etwas. Zum Abschied sagt der 77-Jährige zu seinem Enkel: „Du wirst gewinnen.“ Die beiden Albaner, die in Bad Cannstatt im selben Haus leben, geben sich die Hand. Merdijan Neziri gibt sein Versprechen – nichts ahnend, dass es das letzte zwischen ihnen beiden sein sollte. Die Anekdote wird zum Teil einer berührenden familiären Geschichte mit tragischem Ende.