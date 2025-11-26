Anfang Januar soll ein Mann maskiert in eine Firma nahe Heilbronn gestürmt sein und zwei Kollegen erschossen haben. Aus Neid und Wut? Das Gericht ist überzeugt.
26.11.2025 - 15:09 Uhr
Ganz in Schwarz gekleidet dringt der Mann mit Sturmhaube und Kapuze in den Pausenraum der kleinen Firma in Bad Friedrichshall ein. Es ist 17.43 Uhr. Er kennt sich aus, er weiß, wer an diesem frühen Abend im Raum sitzt. Blitzschnell zieht der Mann seine halbautomatische Pistole und drückt ab. 23 Mal in nur 75 Sekunden, davon ist das Landgericht in Heilbronn überzeugt. Zwei seiner Kollegen sterben durch Kopfschüsse im Kugelhagel, ein dritter Mann wird bei der Bluttat in der Nähe von Heilbronn schwer verwundet, ein vierter kann entkommen.