Anfang Januar soll ein Mann maskiert in eine Firma nahe Heilbronn gestürmt sein und zwei Kollegen erschossen haben. Aus Neid und Wut? Das Gericht ist überzeugt.
Heilbronn - Nach tödlichen Schüssen auf zwei Kollegen in einer Firma in Bad Friedrichshall bei Heilbronn ist der Schütze schuldig gesprochen und zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Heilbronn verhängte lebenslange Haft gegen den Mann und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet: Eine Freilassung nach 15 Jahren ist in der Regel ausgeschlossen. Der Deutsche musste sich unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes verantworten.