Im Kurort Bad Herrenalb sorgten vor einem Jahr Graffiti- Schmierereien für Aufsehen und Unruhe. Denn die Spuren führen in eine sadistische Onlinegruppierung - und in ein Kinderzimmer.
19.01.2026 - 12:44 Uhr
Als Teil eines Online-Sadistennetzwerks soll ein Jugendlicher aus Württemberg ein junges Mädchen über einen Chat erpresst und bedroht haben. Der Junge stehe zudem in Verdacht, in Bad Herrenalb Schmierereien unter anderem mit dem Schriftzug „No Lives Matter“ (Leben zählen nicht) hinterlassen zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mit. Der Slogan erinnert an die gleichnamige gewaltverherrlichende Gruppe.