Am Wochenende steigen drei Bekannte in einem Park in Weil am Rhein in einen See. Einer von ihnen bekommt Panik - und ist kurz drauf tot.

Nach einem Badeunfall in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein Mann gestorben. Polizeiangaben zufolge waren der 32-Jährige und zwei Bekannte am Samstag mutmaßlich vorsätzlich in einen Weiher in einem Landschaftspark gestiegen. Der Mann soll im Wasser Panik bekommen und um Hilfe gerufen haben. Ob er geschwommen ist, war laut Polizei nicht bekannt.