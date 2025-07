In Bad Liebenzell kam es am Mittwochvormittag zu einem unschönen Vorfall zwischen einem Mann und einer Frau.

Luisa Rombach 17.07.2025 - 11:56 Uhr

Am Mittwochvormittag ist es an einer Bushaltestelle in Bad Liebenzell zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Unbekannten und einem 59-Jährigen gekommen. Laut Polizei randalierte der Mann gegen 11 Uhr in der Rappenäckerstraße. Die unbekannte Frau soll ihn daraufhin aufgefordert haben, den Abfall in den dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen.