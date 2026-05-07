Ein Passant findet eine tote Frau in einem Auto bei Bad Rappenau. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus und ermittelt vor Ort.

red/dpa/lsw 07.05.2026 - 12:03 Uhr

Auf einem Feldweg in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche sei am Morgen von einem Passanten entdeckt worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.