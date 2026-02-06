Warum fragt die Fahrerin nach dem Unfallort, kümmert sich aber nicht um die verletzten Kinder? Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Bad Säckingen.
06.02.2026 - 13:58 Uhr
Eine unbekannte SUV-Fahrerin hat in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) zwei Kinder auf dem Schulweg angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Jungen im Alter von acht und zehn Jahren gingen über eine Fußgängerfurt, als das Auto in ihre Straße einbog und sie erwischte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kinder stürzten und verletzten sich leicht.