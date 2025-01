Unbekannte ritzen Hakenkreuze in Auto

Eine Frau parkt ihr Auto in Bad Säckingen. Dann kommen Unbekannte und ritzen Hakenkreuze in den Lack.

red/dpa/lsw 24.01.2025 - 13:52 Uhr

Unbekannte haben in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) Hakenkreuze in ein geparktes Auto geritzt. Die 34-jährige Autobesitzerin habe den Wagen am Morgen auf dem Parkplatz des dortigen Auplatzes abgestellt. Dann hätten die Täter die Lackoberfläche zerstört und mehrere Hakenkreuze eingeritzt, sagte ein Polizeisprecher. Andere dort geparkte Autos seien unversehrt geblieben.