In einem Krankenwagen in Bad Saulgau beschimpft ein Sturzbetrunkener die Sanitäter und schlägt um sich. Der Patient muss daraufhin von der Polizei gefesselt werden.

red/dpa/lsw 18.07.2024 - 15:03 Uhr

Ein stark betrunkener Mann hat am Mittwoch in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mit 4,2 Promille intus einen Sanitäter geschlagen und beleidigt. Auch hinzugekommene Polizisten habe er beleidigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.