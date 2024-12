Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 294 bei Bad Wildbad (Kreis Calw) auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei er dann am Samstag mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Durch den Aufprall erlitt der Mann demnach so starke Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 57 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens und ihre 27 Jahre alte Beifahrerin seien schwer verletzt worden. Sanitäter brachten die beiden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar.