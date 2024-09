Ein Mann schläft in seiner Wohnung in Bad Wimpfen, als er mit Schlägen geweckt wird. Ein Vater, dessen Sohn und ein Verwandter prügeln auf ihr Opfer ein.

red/dpa 12.09.2024 - 18:04 Uhr

Ein Familien-Trio soll in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) in eine Wohnung eingedrungen sein und einen Mann angegriffen und beraubt haben. Der 42-jährige Vater, dessen 16-jähriger Sohn und ein 23-jähriger Verwandter sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilte.