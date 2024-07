Stadt am Mineralwasser

Badekultur in Stuttgart

Stuttgart träumt davon, „Stadt am Meer“ zu sein. Dabei sitzt man hier – oft ohne es zu merken – auf einem großen Wasserschatz: den Mineralwasserquellen. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Jan Sellner 27.07.2024 - 07:00 Uhr

Sind Sie noch da? Verzeihen Sie die Frage. Üblicherweise leert sich die Stadt mit Beginn der Sommerferien ja rasant. Die Menschen steigen in die Flieger oder in die Bahn oder ins Auto oder ins Wohnmobil und bevölkern die Ausfallstraßen oder verlassen Stuttgart auf andere Weise. In der menschenleeren City werden derweil die Reste der Feste zusammengekehrt.