Badekultur rund um Leonberg Keine Bikinis, kein Lärm – und bloß kein Alkohol
Gebadet wurde schon immer: In Weil der Stadt sprang man in die Würm, in Renningen ab den 1930er-Jahren ins kommunale Freibad. An den Badeplätzen herrschten strenge Regeln.
Heiß wurde es im Sommer schon immer. Während sich der Klimawandel inzwischen durch eine Vielzahl von Extremwetterereignissen erkennbar macht, schwitzte man im Ländle in mancher Hitzewelle auch schon vor 100 Jahren. 1911 beispielsweise, als in ganz Mitteleuropa der Regen ausblieb – und die Menschen eben nach einer anderen Form der Abkühlung suchten.