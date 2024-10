Es ist eines der beliebtesten Museen im Land: Nun feiert das Museum Frieder Burda in Baden-Baden Geburtstag – und eine alte Sorge bewahrheitet sich nun doch.

Adrienne Braun 20.10.2024 - 14:03 Uhr

Die Programmpunkte würde man so nicht unbedingt in einem Museum erwarten. Um 10 Uhr steht „Trommel Dich frei“ auf dem Programm. Am Kreativtisch kann man dagegen mit „heilenden Farben“ malen, Aquarellfarben, die mit Baden-Badener Thermalwasser aufgelöst werden. Aber das ist, was das Publikum am Museum Frieder Burda schätzt, dass man hier immer wieder überrascht wird. Mal konnte man in die magischen Lichträume des US-Weltstars James Turrell eintauchen, dann wieder glich das Museum einer Unterwasserlandschaft mit zahllosen Korallen – Wollkorallen, die 4000 Freiwillige für die Ausstellung der Schwestern Margaret und Christine Wertheim gehäkelt hatten.