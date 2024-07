Bei der Flucht vor einer Polizeistreife kommt es zu einem schweren Unfall. Eine Passantin wird verletzt. Einen Monat später stirbt sie im Krankenhaus. Nun folgt eine Anklage wegen Mordes.

Matthias Kapaun 30.07.2024 - 13:12 Uhr

Nachdem eine 72-Jährige bei einem schweren Unfall tödlich verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden Anklage gegen einen jungen Erwachsenen erhoben. Der damals 20-Jährige soll im Januar ohne Führerschein und unter Einfluss von Cannabis in seinem Auto vor einer Streife geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. In der Folge kam es zum tödlichen Unfall. Dem Angeklagten wird unter anderem Mord in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vorgeworfen.