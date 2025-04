In der Innenstadt von Baden-Baden kommt es zu einem Gasaustritt. Ursächlich ist eine bereits abgebaute Laterne.

In der Innenstadt von Baden-Baden ist es zu einem Gasaustritt gekommen. Polizei und Feuerwehr hatten einen Fußgängerbereich absperren müssen, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Das Gas sei aus dem Fundament einer Gaslaterne ausgetreten, die vergangene Woche abgebaut worden war. Zeugen hatten den Gasgeruch bemerkt. Die Feuerwehr konnte die Leitung erneut abdichten und den Gasaustritt stoppen.

In dem Bereich befinden sich sowohl Geschäfte als auch Wohnungen. Am Mittag führte die Feuerwehr Messungen in Gebäuden und Schächten durch. Erst danach werde die Zone wieder freigegeben. Auch der Auto-Verkehr war durch den Einsatz eingeschränkt worden.